Norsk rederi i samtaler med Tyskland om gassmottak

NTB

Tyskland vurderer å leie et flytende gassmottak fra norske Höegh LNG. Det kan erstatte over 10 prosent av gassen Tyskland i dag importerer fra Russland.

I jakten på gassleveranser som kan gjøre tyskerne uavhengige av russisk gass, inngikk landet i helgen en langsiktig avtale med Qatar om levering av flytende naturgass (LNG).

Per i dag er det ikke noe anlegg for mottak av LNG, men allerede i år kan de få på plass et flytende anlegg, dersom de blir enige med Höegh LNG om en avtale, skriver Aftenposten/E24.

– Vi er i samtaler med Tyskland, men det er ikke inngått noen kontrakt ennå. Vi har ett skip tilgjengelig. Vi håper selvfølgelig å få på plass en kontrakt, bekrefter Thor Jørgen Guttormsen, som er konstituert administrerende direktør, overfor avisen.

Den norske Höegh-familien eier halve rederiet, mens et fond styrt av den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley eier den andre halvparten.

Guttormsen sier det aktuelle skipet kan ta imot opptil fem millioner tonn flytende gass i løpet av et år. Det tilsvarer mer enn 10 prosent av det Tyskland fram til nå har importert fra Russland. Russland leverer rundt en tredel av det årlige gassforbruket i Tyskland.