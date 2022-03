Obduksjonsrapportene etter drapssaken i Svelvik klare

Mannskap fra brann- og redningsetaten ved ruinene av et bolighus i Svelvik i Drammen der fire personer ble funnet døde. Politiet mener familiefaren skjøt tre familiemedlemmer og deretter satte fyr på huset før han skjøt seg selv. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

De endelige obduksjonsrapportene etter drapssaken i Svelvik i desember, endrer ikke politiets oppfatning av hendelsesforløpet.

Drapssaken i Svelvik natt til 6. desember, der fire mennesker ble funnet døde etter en kraftig boligbrann, er nesten ferdig etterforsket, skriver Drammens Tidende.

Politiet har mottatt de endelige obduksjonsrapportene etter det politiets etterforskere mener var et trippeldrap, et selvdrap og en ildspåsettelse. Teorien er at faren, som er siktet i saken, drepte tre familiemedlemmer, deretter satte fyr på huset og tok sitt eget liv.

– Den endelige obduksjonsrapporten medfører ingen endringer i det vi holder som hovedhypotese. Obduksjonsrapporten sier noe om dødsårsakene, og bekrefter vår hypotese, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit til Drammens Tidende.

– Han har skutt de tre andre, tent på og skutt seg selv, sier Kostveit videre.

Politiet har tidligere uttalt at saken vil bli henlagt når de siste rapportene har kommet inn til politiet.

– Vi regner med at saken er ferdig etterforsket i løpet av de neste ukene, før den oversendes til statsadvokaten, sier Kostveit.