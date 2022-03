FHI: Sannsynlig med økende influensasmitte i tiden som kommer

NTB

FHI følger nøye med på spredning av influensaviruset. Kombinasjonen av lav immunitet i befolkninga og intensiteten i årets virusvariant skaper uro.

Det er ikke mer enn to uker siden Folkehelseinstituttet (FHI) trodde at det kanskje ikke ble noe utbrudd av influensa i Norge i år. Men så ble brått 100 skoleelever smittet på et skoleball i Ålesund forrige uke. Det er det største utbruddet på over to år, skriver NRK.

– Av denne grunn er det derfor uro for at det neste influensautbruddet kan bli omfattende med mange syke, sier lege Trine Hessevik Paulsen hos FHI til kanalen.

Hvert år dør gamle og syke av influensa, og mellom 5–10 prosent i befolkningen blir gjerne smittet i løpet av en sesong. Paulsen tror ikke smitten kommer til å nå så mange nå.

– Selv om det er trolig at det blir økende smitte i Norge framover, går vi også raskt mot vår, og vi antar at dette vil bremse smitten, sier hun.

Kommuneoverlegen i Ålesund tror også våren vil ha en positiv effekt, men er ikkje like optimistisk.

– Den influensavarianten vi har nå er en litt hissig sak, sier kommuneoverlege Alexander Drabløs Wiig.