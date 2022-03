Kvinne i 30-årene funnet drept på Manglerud – ektemann siktet

En kvinne i midten av 30-årene ble funnet død på Manglerud i Oslo mandag. Én mann er pågrepet og siktet for drap. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

En mann i slutten av 30-årene er siktet etter at hans jevngamle ektefelle ble funnet drept i en leilighet på Manglerud i Oslo mandag formiddag.

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokka 12. Da politiet kom til adressen sto kvinnens ektemann og ventet. Politioverbetjent Ingebjørg Hansen forteller at mannen ble pågrepet uten noen form for dramatikk

– En mann er pågrepet og siktet i saken. Han meldte seg for politiet og opplyste om at hans kone var død. Mannen er norsk statsborger. Både siktede og avdøde er i slutten av 30-årene, skriver politiet i en pressemelding om drapet mandag ettermiddag.

Siktet for drap

– Mannen er siktet for drap på kona si. Motiv og foranledning er en del av etterforskningen og er noe vi ønsker å avdekke, sier Hansen til NTB.

Politiet kan ikke si noe om drapshandlingen eller hva som kan ha vært motivet. Paret hadde barn sammen, som mandag var blitt ivaretatt. Også øvrig familie var blitt varslet av politiet.

Kriminaltekniske etterforskere fra politiet jobbet på åstedet lenge utover ettermiddagen mandag, mens den siktede mannen måtte gjennom en omfattende sporsikringsprosess. Det ble også foretatt rundspørringer i nabolaget.

Politiet ville ikke si noe om det er funnet noe drapsvåpen eller kommentere noe rundt selve drapshandlingen.

Forsvarer

Advokat Aase Karine Sigmond ble mandag ettermiddag oppnevnt som den siktedes forsvarer.

– Jeg har ennå ikke vært i kontakt med min klient, men regner med å snakke med ham i løpet av kvelden. Politiet har gjort det klart at de ønsker å avhøre ham så fort som mulig og da vil jeg treffe ham i forkant, sier Sigmond til NTB.

Undersøker forholdet

Det var mandag kveld ikke avklart når den siktede skulle framstilles for fengsling.

Ifølge politioverbetjent Ingebjørg Hansen var ikke politiet kjent med paret på noen vis, men den siktede mannen har tidligere vært i kontakt med politiet.

– Noe av det vi vil forsøke å finne ut av, er hvordan det har vært i ekteskapet mellom disse to, sier Hansen.