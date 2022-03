Over 70 stillinger forsvinner i Posten i Bodø og Tromsø

Når brevsortering og ruteklargjøring om et år flyttes fra Tromsø og Bodø til Østlandsterminalen på Lørenskog, vil all brevsortering i Norge være samlet på ett sted. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Omkring 77 årsverk i Tromsø og i Bodø vil forsvinne når Postens ruteklargjøring og brevsortering for Nordland, Troms og Finnmark flyttes til Oslo i 2023.

– Jeg har gruet meg til dette. Det er den tyngste arbeidsdagen min på 45 år, sier tillitsvalgt Judith Olafsen i Fagforbundet Post og finans til Fri Fagbevegelse.

Når brevsortering og ruteklargjøring om et år flyttes fra Tromsø og Bodø til Østlandsterminalen på Lørenskog, vil all brevsortering i Norge være samlet på ett sted. Flyttingen skal etter planen skje 1. april neste år. Tilsvarende omlegginger har vært gjennomført for alle landets brevsorteringsanlegg – og per i dag gjenstår kun Bodø og Tromsø.

Omleggingen vil ikke berøre kundene. Dagens servicetilbud opprettholdes, melder Posten i en pressemelding.

– Adressert post har i stor grad blitt erstattet av epost. Økt digitalisering endrer samfunnet. Posten må endre seg i takt med dette og tilpasse måten vi jobber på, sier konserndirektør Hans-Øyvind Ryen i Nettverk Norge.