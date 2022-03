Politiaksjon i leilighet på Manglerud i Oslo – har gjort funn av død person

NTB

En kvinne i 30-årene ble funnet død på Manglerud i Oslo mandag formiddag. En mann er pågrepet og siktet for drap.

Mandag formiddag litt før klokken 12 rykket politiet ut til en adresse på Manglerud i Oslo. Operasjonsleder Tor Grøttum opplyste til Dagbladet klokken 12.22 at politiet gjennomgikk en leilighet på stedet.

Kort tid etter uttalte krimleder Janne Kroglund til NTB at det var snakk om en alvorlig hendelse. Litt før klokken 14 bekrefter innsatsleder Tore Barstad at en kvinne i 30 årene er funnet død og at én mann er pågrepet og siktet for drap. Pårørende er varslet og tas hånd om.

– Vi har kontroll på melder, og han anses som siktet i saken. Han har knyttet seg til hendelsen, sier Barstad.

Bilder fra åstedet viser stort politioppbud. Det gjøres nå undersøkelser på stedet og krimteknikere er på plass, opplyser innsatslederen.

– Vi har ingen forutsetninger for å vite hva som har skjedd. Vedkommende som er pågrepet, er ikke i stand til å la seg avhøre, sier Barstad. Mannen har foreløpig ikke fått oppnevnt en forsvarer.

Melder og avdøde har en familierelasjon, men politiet vil ikke utdype relasjonen utover dette. De ønsker heller ikke å kommentere mulig funn av drapsvåpen eller detaljer om hendelsesforløpet.

Politiet antar at hendelsen har skjedd inne i en leilighet. Det gjennomføres nå avhør og rundspørring på stedet.