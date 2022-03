Byantikvaren kritisk til NRKs planer for nytt hovedkontor

NTB

Selv om det ikke finnes erkjente kulturminneverdier innenfor planområdet for NRKs nye hovedkontor på Ensjø i Oslo, er byantikvaren skeptisk til planene.

Det går fram av en uttalelse til plan- og bygningsetaten, gjengitt av Medier24.

– Byantikvaren er i utgangspunktet skeptisk til arealbehovet som er planlagt dekket innenfor planområdet, står det i uttalelsen fra Byantikvaren.

I uttalelsen påpeker Byantikvaren at selv om det ikke er kulturminneverdier i selve planområdet, er det stor tetthet av erkjente kulturminneverdier innenfor planens omliggende områder.

Det er særlig konseptskisse B og C, de to høyeste alternativene, byantikvaren er kritisk til. Ifølge Medier24 har alternativ B opptil ni etasjer, mens alternativ C har opptil elleve. A-alternativet har seks.

– Byantikvaren fraråder sterkt at alternativ B og C legges til grunn for det videre planarbeidet, står det i uttalelsen fra Byantikvaren.