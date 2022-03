Over 40 russiske trålere har gått inn i norske fjorder

NTB

Dårlig vær har ført til at 40 russiske trålere har søkt ly i norske fjorder fra Kvænangen til Porsangerfjorden. Vanlig at slikt skjer, opplyser Forsvaret.

De fleste av trålerne ligger i Sørøysundet vest av Hammerfest, der 14 trålere går i ring i fjorden.

– Trålerne har bedt om «shelter», noe som er vanlig når det er dårlig vær på havet, sier pressevakt Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til Fiskeribladet.

Pressetalsmannen sier de ikke ser noen sammenheng mellom de russiske trålernes behov for å søke ly, og at det for tiden foregår en stor militærøvelse i Nord-Norge.

Militærøvelsen Cold Response gjennomføres fra 14. til 31. mars, og over 30.000 soldater fra 27 land deltar.