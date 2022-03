Biometanol-selskap inngår samarbeid med hydrogenselskap

NTB

Ålesund-baserte Glocal Green har inngått det de beskriver som et spennende samarbeid om produksjon av bio-e-metanol med hydrogenselskapet Norwegian Hydrogen.

E-metanol er en sammenkobling av bioenergi og elektrifisering, som man mener kan være en potensiell erstatter for fossilt drivstoff.

Etter planen skal det første norske produksjonsanlegget for såkalt bio-e-metanol bygges i Øyer kommune i Innlandet, men håpet er å etablere flere anlegg både i Midt-Norge, på Nordvestlandet og lenger sør langs kysten.

Glocal Green mener at den optimale størrelsen er cirka 100.000 tonn årlig produksjon per anlegg. Dette tilsvarer et råstoffbehov per anlegg på cirka 80.000 tonn biomasse og inntil cirka 10.000 tonn grønt hydrogen.

– Dette er vinn-vinn for begge parter, og ikke minst for miljøet, sier Jens Berge, leder i Norwegian Hydrogen.

– Dette er en banebrytende effektiv kombinasjon for utnyttelse av bærekraftige innsatsfaktorer inn mot to store og globale markeder som skriker etter løsninger som kan tas i bruk i dag. Energi- og hydrogenbæreren biometanol kan allerede i dag tas i bruk som et helgrønt alternativ, enten det er som drivstoff for transportformål eller som ingrediens i kjemisk industri, sier Dag Nikolai Ryste, leder i Glocal Green.