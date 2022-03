Dagbladet får kritikk for sponset journalistikk

Dagbladets nettavis for bøker rammes inn av reklame for Ark Bokhandel. Det får refs av mediekritikere. Sjefredaktør Alexandra Beverfjord (midten) mener det er naturlig i en digital verden.

NTB

Dagbladets satsing på bokjournalistikk sponses av Ark Bohandel. Det er helt uakseptabelt, mener mediekritikker.

Dagbladets nye storsatsing, nettavis for bøker, rammes inn av oransje reklamebannere fra Ark Bokhandel. Nederst i anmeldelsene ligger en annonselenke til boka som omtales, som leder til Arks nettbokhandel. Det får mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen til å reagere.

– I norsk presse har det aldri vært akseptabelt å koble uavhengig redaksjonelt innhold med kommersielle samarbeid. Dette er en tydelig kobling mellom tekst og reklame som jeg synes er helt uakseptabel, sier han til Klassekampen.

Litteraturkritiker i Aftenposten Preben Jordal synes kombinasjonen av den høye andelen av toppkarakterer i Dagbladet og samarbeidet med Ark ser uheldig ut.

– Jeg forstår at enkelte kan reagere på løsningen, men i en digital verden er det naturlig også å kunne vise til hvor man kan få kjøpt produktene som omtales. Vi opplever at leserne setter pris på denne muligheten, sier sjefredaktør Alexandra Beverfjord i Dagbladet.

Hun forteller at avtalen med Ark innebærer at bokhandelen annonserer fast på boksidene deres, men at avisen ikke får en andel av salget om leseren velger å kjøpe boka som omtales.