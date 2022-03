NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 21. mars.

Navn på de omkomne i Beiarn frigitt

Det amerikanske forsvaret friga i natt navnet på de fire soldatene som mistet livet i flystyrten i Beiarn i Nordland fredag kveld: kaptein Matthew J. Tomkiewicz fra Indiana, kaptein Ross A. Reynolds fra Massachusetts, sersjant James W. Speedy fra Ohio, korporal Jacob M. Moore fra Kentucky.

Zelenskyj: Israel kan være rett sted for fredssamtaler

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker Israel og statsminister Naftali Bennett for arbeidet med få til samtaler på toppnivå mellom Ukraina og Russland. Han antydet også at Jerusalem er det rette stedet å finne fred, dersom det er mulig.

USA anklager Myanmar for folkemord

Amerikanske myndigheter har bestemt seg å anklage Myanmar for folkemord for behandlingen av rohingya-minoriteten. Det er ventet at utenriksminister Antony Blinken kunngjør folkemordanklagen mandag på et besøk i Holocaust-museet i Washington.

Leilighetsbrann på Stovner

Nødetatene rykket natt til mandag ut til brann i en leilighet på Stovner senter i Oslo. Brannen ble meldt litt før klokken 1.30 og var slukket en halvtime senere. Sju personer ble kjørt til legevakt og én til sykehus for behandling etter å ha blitt eksponert for røyk.

1.229 nye koronasmittede

Det er registrert 683 færre nye smittetilfeller enn på samme dag i forrige uke. Fredag var 490 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 34 færre enn dagen før. De siste sju dagene er det i snitt registrert 3.940 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 6.220, så trenden er synkende.