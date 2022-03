Oljeselskap tapte ankesak mot staten

NTB

ConocoPhillips tapte ankesaken mot staten om høyere rentefradrag på skatten. Det kan bety over 220 millioner kroner i ekstra oljeskatt for oljeselskapet.

Dersom dommen blir rettskraftig, må ConocoPhillips ut med 223 millioner kroner til den norske stat i ekstra oljeskatt, skriver E24/Bergens Tidende.

Bakgrunnen for striden er et lån på 20 milliarder kroner som ConocoPhillips ga til sitt norske datterselskap i 2013 for å finansiere utbyggingen av to norske oljefelt.

I 2019 fattet skattemyndighetene vedtak om at oljeselskapet hadde fått rundt 287 millioner kroner for mye i rentefradrag, fordi Oljeskattekontoret mente renten var satt for høyt.

Det betyr at selskapet fikk en ekstra skatteregning på 223 millioner kroner.

For å slippe skatteregningen saksøkte oljeselskapet Oljeskattekontoret. Det endte med tap i Stavanger tingrett i januar 2021 – og nå i Gulating lagmannsrett.

Verken ConocoPhillips eller Oljeskattekontoret hadde anledning til å kommentere saken overfor BT/E24 lørdag.