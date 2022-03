Dødsulykker som har preget tidligere Nato-øvelser i Norge

Bårene med de to soldatene som omkom under øvelsen Cold Response i Nordland i 2006.

NTB

Flystyrten i Nordland var fjerde dødsulykke i forbindelse med Cold Response-øvelser.

Det er åttende gang at Nato-øvelsen Cold Response blir arrangert. Flystyrten fredag er den fjerde ulykken som har krevd menneskeliv i forbindelse med øvelsene.

I den første Cold Response-øvelsen i 2006 omkom to soldater fra Telemark bataljon da en stridsvogn gikk gjennom isen på Veggfjell. Fire soldater var om bord i stridsvognen da ulykken inntraff. En granskning fant at relevante sikkerhetsbestemmelser ikke ble fulgt, men at det ikke ble gjort noe straffbart.

I mars 2012 omkom fem norske offiserer da et Hercules-fly styrtet i Kebnekaise i Kiruna kommune i Nord-Sverige. Vraket ble funnet etter to dagers søk i svært vanskelig og bratt terreng.

Svensk Havarikommisjon konkluderte med at det var flere sammenfallende hendelser som førte til at ulykken skjedde. Blant annet var flyets besetning var ikke oppmerksom på at flygelederne ga feilaktige klareringer og forsto heller ikke risikoen med å følge disse. Dette ført til at flyet forlot kontrollert luftrom og gikk ned til et flygenivå som var lavere enn fjelltoppene i området.

2016 var forrige gang Cold Response ble gjennomført. Da omkom en 46 år gammel mann da personbilen han kjørte kolliderte med en stridsvogn. Ulykken skjedde på fylkesvei 763 ved Snåsa. Veien ble brukt til både sivil og militær trafikk. I etterkant av ulykken fikk Forsvaret en halv million kroner i bot fordi det ikke var god nok sikkerhet for sivil trafikk gjennom øvingsområdet.

Fra årets øvelse er det bekreftet at fire amerikanske soldater fra US Marine omkom da et V-22 Osprey-fly styrtet fredag kveld. De fire kan ikke hentes ut før været bedrer seg.