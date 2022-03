Dette er flytypen som har styrtet

Et bilde frigjort av Forsvaret viser det amerikanske luftfartøyet V-22 Osprey i Harstad i slutten av februar. Foto: Tiril Haslestad / Forsvaret / NTB

NTB

Flytypen som styrtet i Nordland fredag, har vært involvert i 28 ulykker siden introduksjonen i 2007.

Det var et Bell-Boing V-22 Osprey som styrtet i Nordland fredag kveld. Fire amerikanske soldater er bekreftet omkommet.

Siden flytypen ble tatt i bruk i 2007, har flyet vært involvert i 28 ulykker, ifølge Aviation Safety Network.

Seks av ulykkene har krevd menneskeliv, inkludert ulykken i Nordland fredag. 16 personer har mistet livet i Osprey-ulykker etter at flyet ble tatt i bruk.

Luftfartøyet kan ta av og lande vertikalt eller på en kort rullebane som et helikopter, og fly som et vanlig propellfly når det er kommet i luften. V-22 Osprey-utgavene til US Marines brukes hovedsakelig til transport av tropper og utstyr, og brukes operativt i en rekke ulike terreng og landskap.

Under utvikling av flytypen var den involvert i fire dødsulykker, med til sammen 30 døde.

Japan er det eneste landet utenom USA som benytter seg av flyet.

Under Nato-øvelsen Cold Response er flytypen stasjonert i Bodø og benyttes av US Marines.