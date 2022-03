Stor forsvarskontrakt utløper søndag

Materiell og kjøretøy til deler av Natos hurtige reaksjonsstyrke NRF Very High Readiness Brigade ankommer Borg Havn i Fredrikstad tidligere denne måneden. Søndag utløper kontrakten med selskapene som leverer transport og lagrer utstyr for norske og allierte styrker. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Forsvarets kontrakt med selskapene som leverer transport og lagrer utstyr for norske og allierte styrker utløper søndag.

Siden 2015 har Wilnor, eid av Wilhelmsen-rederiet og NorSea Group, hatt ansvaret for lagring og transport av tungt materiell for Forsvaret, og for utstyr som allierte styrker i Norge trenger for å kunne operere her, skriver VG.

Men denne kontrakten utløper allerede på søndag, midt under Nato-øvelsen Cold Response og Ukraina-krigen, og bare to dager etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varslet at regjeringen vil styrke evnen til alliert mottak i Norge med 350 millioner kroner.

Forsvaret bekrefter at utløpet av Wilnor-avtalen kan få følger for norsk beredskap:

– Når avtalen faller bort, kan det få den kortsiktige virkning at evnen til alliert mottak blir lavere, sier forsvarssjefens kommunikasjonssjef, brigader Eystein Kvarving, til avisen.

Avtalens utløp vil ikke vil ramme den pågående Nato-øvelsen i Norge ettersom det er gjort en avtale som sikrer gjennomføringen av øvelsen.

Det er uklart hvordan Forsvaret heretter skal få utført oppgavene, men forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) sier til VG at det er iverksatt tiltak for å kompensere for dette.