Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 19. mars.

Ingen tegn til liv etter at et amerikansk militærfly styrtet i Beiarn

Letemannskaper er på vei til vraket av det amerikanske militærflyet som styrtet i Beiarn i Nordland. Det er ikke tegn til liv i området.

Like før klokken halv to natt til lørdag sier politiet til VG at mannskapet i flyet trolig er omkommet. – Vi ser ingen tegn til liv verken i eller rundt flyet, sier stabssjef hos politiet i Nordland, Bent Arne Eilertsen.

Et redningshelikopter har gjort observasjoner på stedet og ser store skader på flymaskinen. Stedet er vanskelig tilgjengelig med mye skog, bratt terreng og mye snø.

Zelenskyj: – Det er tid for å møtes

Det er på tide at fredssamtalene mellom Russland og Ukraina for alvor starter, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj med klar adresse til Russland Vladimir Putin i en videotale i natt.

– Jeg vil gjerne at alle hører etter – særlig i Moskva. Tiden er inne for et møte. Det er tid for å snakke sammen. Det er på tide å gjenopprette territoriell integritet og rettferdighet for Ukraina, sier Zelenskyj.

3.899 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 3.899 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 1.715 færre enn samme dag i forrige uke.

Første koronadødsfall i Kina på lang tid

Kinesiske helsemyndigheter meldte lørdag om to nye koronadødsfall. Det er den første registrerte økningen i dødstallene knyttet til covid-19 siden januar 2021.

Begge dødsfallene ble registrert i Jiin-provinsen nordøst i landet og bringer det totale antall koronadødsfall opp i 4.638, ifølge myndighetene. Samtidig ble det meldt om 2.157 nye smittetilfeller.