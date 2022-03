Forsvarsekspert ønsker ny EU-debatt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener situasjonen i Ukraina ikke gjør at debatten om EU-medlemskap bør tas opp på nytt. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Krigen i Ukraina bør føre til en ny norsk EU-debatt, mener forsvarsekspert Karsten Friis. – Særdeles uklokt, sier EU-motstander Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Skal man ha Nato-debatt, bør man også ha EU-debatt i Norge, mener Karsten Friis, seniorforsker ved Nupi.

Ukraina-krigen har ført til debatt om norsk medlemskap i Nato, der Rødt og SV er de eneste partiene som er imot dette, men Friis mener at også medlemskap i EU må tas opp på nytt.

Han peker overfor Dagbladet på at EU er viktig når man snakker om andre former for krigføring, som dataangrep.

– Gitt trusselbildet som hacking, oppkjøp, spionasje og teknologi, så er EU på vei til å seile opp som et vel så viktig sikkerhetspolitisk fellesskap som Nato. Det handler om det utvidede sikkerhetsperspektivet, sier Friis.

Finansminister, EU-motstander og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det ikke har gitt Norge noen utfordringer at vi ikke er EU-medlemmer i lys av Ukraina-situasjonen.

– Situasjonen nå er ikke et argument for å flytte mer makt fra lokaldemokratiene i Norge til byråkrater i Brussel. Det skaper avstand, ikke tillit, og det mener jeg ville vært særdeles uklokt, mener Vedum.