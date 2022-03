Jodtabletter – dette må du huske på

Norske apotek er fortsatt utsolgt for jodtabletter, og Apotekforeningen er ikke helt sikker på når de kommer inn igjen. Det er derimot ikke alle som skal ta jodtabletter, og feil bruk kan føre til alvorlige bivirkninger.

Da krigen i Ukraina igjen gjorde atomkrise til en mulighet, hamstret nordmenn jodtablettene Jodix, og tablettene er nå utsolgt i de fleste apotek.

Ifølge Apotekforeningen vil det også ta en tid før det kommer inn igjen.

Vet ikke når det kommer inn igjen

– Det er stort sett tomt for Jodix i alle apotek, selv om det kan hende det finnes en pakning noen få steder, men vi har ikke oversikt over hvor, sier Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen til ABC Nyheter.

– Etterspørselen har vært høy, og det er solgt 170.000 pakninger med cirka 1,7 millioner tabletter de siste tre ukene. Mange har nok nå oppfattet at det er tomt, og venter på at det skal komme beskjed om at det kommer inn igjen.

Ikke en gang Soldal og Apotekforeningen vet sikkert når det kommer inn igjen, men sier de har fått beskjed om at det skal være tilbake på markedet igjen en gang rundt påske.

Fare for alvorlig bivirkninger

I utgangspunktet er det personer under 40 år, gravide, ammende og personer som har hjemmeboende barn som anbefales å ha jodtabletter hjemme.

Dette fordi det er disse gruppene som har størst risiko for å få helseplager ved opptak av radioaktivt jod. Jodtabletter som Jodix sørger nemlig for at skjoldbruskkjertelen har tatt opp nok jod, og kroppen vil derfor ikke ta opp den radioaktive joden man blir utsatt for.

Det er derimot utrolig viktig at man bare tar det i tråd med myndighetenes råd. For eksempel skal én dose være nok, og myndighetene vil gi beskjed hvis det av en eller annen grunn skal være grunn til å ta flere doser etter hvert. Gjentatt inntak av jod kan nemlig gi alvorlige bivirkninger.

Én dose forårsaker vanligvis ikke bivirkninger sier Legemiddelverket til Vi.no. Ved gjentatt inntak kan derimot jodtablettene Jodix forårsake struma, lavt stoffskifte, eller høyt stoffskifte hos personer med sykdommer i skjoldbruskkjertelen eller som i noe form er overfølsom overfor jod.

I tillegg øker risikoen for jodrelaterte bivirkninger med alder, da skjoldkjertelsykdom øker med alder, skriver produsenten Orion Pharma i pakningsvedlegget.

Ikke alle bør ta jod

Ifølge Vi.no kan også andre legemidler som litium og amiodaran endre effekten av jod på skjoldkjertelen.

I tillegg er det flere som av ulike grunner ikke skal ta jodtabletter. Ifølge Legemiddelverket gjelder det personer som: