NRK: Amerikansk militærfly styrtet i Nordland

Et bilde frigjort av Forsvaret viser flyet av typen Osprey, tatt i Norge 19. februar i år.

NTB

Et amerikansk militærfly med et mannskap på fire har styrtet i Beiarn i Nordland, sier Hovedredningssentralen Nord-Norge til NRK.

Mannskapet på fire var ute på treningsoppdrag i flyet av typen US Osprey. De skulle etter planen ha landet igjen like før klokken 18.

– Klokka 21.17 ble det gjort funn på bakken i Gråtådalen i Beiarn, opplyser Hovedredningssentralen til NRK.

– Man har ikke vært på selve funnstedet, så man vet ikke noe om de fire som var om bord. Men vi vet at det er et krasjsted, sier pressetalsmann Jan Eskil Severinsen.

Været i området er dårlig, med snøbyger og kraftig vind, og verre skal det bli utover natta. Derfor kan ikke Hovedredningssentralen gå ned med helikopter i området.

– Derfor er det nå frivillige bakkemannskaper på vei inn, i samarbeid med politiet, sier pressetalsmann Thomas Ringen hos HRS til NTB.

Fakta om Cold Response-ulykken: * Flyet av typen V-22 Osprey tilhører U.S. Marine Corps og deltar på den norske militærøvelsen Cold Response. * Flyet hadde et mannskap på fire og var ute på et treningsoppdsrag. * Flyet skulle ha landet ved Luftforsvarets base Bodø like før klokken 18 fredag 18. mars. * Det var på vei nordover mot Bodø, og siste kjente posisjon var på Saltfjellet. * Hovedredningssentralen fikk melding fra Avinor klokka om at flyet var savnet klokka 18.26. * Et redningshelikopter fra Bodø ble satt inn i søket, sammen med et av Forsvarets Orion-fly, i tilegg var et redningshelikopter på vei fra Ørland. * Klokka 21.17 ble det gjort funn fra luften i Gråtådalen i Beiarn. På grunn av værforholdene lot det seg ikke å ta seg ned til funnstedet. * Politi og redningsmannskap er nå på vei inn i området. * Videre koordinering ivaretas av politiet i Nordland.

Bakkemannskap på vei

Funnstedet skal ikke ligge så langt fra veien, så det er håp om å nå inn dit om ikke altfor lang tid.

– Det er snakk om noen hundre meter fra vei, sier han.

Det ble satt i gang søk med Orion fly da militærflyet ikke landet som planlagt, skriver VG , som omtalte ulykken først. Værforholdene var allerede da utfordrende i området.

– Hovedredningssentralen fikk melding om at flyet var savnet klokka 18.26 via Avinor. Det hadde da kurs for Bodø, siste kjente posisjon var Saltfjellet, sier Ringen.

Flyet skulle vært tilbake i Bodø en time før dette igjen.

Det er HRS som koordinerer leteaksjonen i tett kontakt med politiet og Forsvaret. På spørsmål om det gjøres noe spesielt med tanke på situasjonen i Ukraina, svarer Ringen at dette styres som en ordinær redningsaksjon så langt.

– Så har vi tett kontakt med Forsvaret underveis, sier han.

Farevarsler

Oberstløytnant Ivar Moen, talsmann for Nato-øvelsen Cold Response, bekrefter overfor NTB at flyet er del av den storstilte militærøvelsen som er i gang i Nord-Norge. Flyet har operert ut fra Bode de siste ukene, opplyser han.

– Vi er i en tidlig fase. Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette eventuelt får for øvelsen, sier Fredrik Sandberg, pressekontakt på Cold Response.

Forsvaret stiller de ressurser tilgjengelig som HRS og politiet måtte be om. Foreløpig har SeaKing vært i aksjon for å lokalisere flyet, sier Sandberg.

Det er varslet et kraftig uvær i Nordland, der det er sendt ut oransje farevarsel for regn. I tillegg er det fare for kraftig vind, flom og snøskred.

V-22 Osprey er et amerikansk militært luftfartøy med en 12-meter tiltrotor på hver vinge. Luftfartøyet kan ta av og lande vertikalt eller på en kort rullebane som et helikopter, og det kan fly som et vanlig propellfly når det er kommet i luften.