17-åring varetektsfengslet etter voldshendelse på Stovner

En 17-åring er varetektsfengslet etter voldsepisoden på Stovner onsdag. Les mer Lukk

NTB

17-åringen som er siktet etter at to unge menn ble stukket med en spiss gjenstand onsdag, er varetektsfengslet i to uker.