NTB

Lilly Kristin Langnes ble på Oslo KrFs årsmøte tirsdag valgt til ny leder i fylkespartiet. Hun tar over etter Jan-Erik Fjukstad Hansen.

Langnes sier i en pressemelding at hun ser fram til å jobbe sammen med Oslo KrF.

– Sammen skal vi vise at KrF er et folkeparti og tydeligere vise hva vår politikk betyr for den enkelte i samfunnet vårt, sier hun.

Oslo KrF fikk 1,7 prosents oppslutning ved valget i 2019 og har én representant i bystyret.