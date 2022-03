Død person funnet i Verdal

NTB

En død person ble fredag funnet utendørs i Verdal kommune. Det er foreløpig ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

Personen ble funnet død utendørs nord for Verdalsøra, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Til Trønder-Avisa opplyser politiet at vedkommende ble funnet på et jorde og at de fikk melding om funnet klokken 15.10.

– Personen bærer preg av å ha ligget ute over tid. Dette er ikke noe som har skjedd nylig, sier Ingar Sørvik, politifaglig etterforskningsleder hos FSI (Felles straffesaksinntak) til NTB.

Utover dette er politiet sparsommelige med opplysninger.

– Det er ingen øyeblikkelige indikasjoner på at det har skjedd noe kriminelt, men vi undersøker hva som har skjedd, sier politiadvokat Eirik Magnus Blomli til Adresseavisen.