Listhaug vil ha på plass ID-kontroll på grensen

FrP-leder Sylvi Listhaug opplyser at partiet støtter at regjeringen tar imot flyktninger og pasienter fra Ukraina, men understreker at det må gjøres kontrollert.

NTB

Frp støtter regjeringens forslag om ekstrabevilgninger til forsvar og sivil beredskap. De vil også ha på plass ID-kontroll på grensen.

– Det må være kontrollert, ellers blir folk bekymret. Derfor er det også viktig å få på plass ID-kontroll på grensen. Vi må ha kontroll på hvem som kommer til Norge, sa Listhaug i debatten etter statsministerens redegjørelse om Ukraina fredag.

Frp-lederen sa også at hun er glad for at regjeringen vil bevilge mer penger til Forsvaret. Hun mener det trengs mer personell og utstyr, som luftvern. Frp mener også at regjeringen må komme i gang med å planlegge hva som skal bestilles.

– Vi må erkjenne i denne salen at vi har vært naive etter murens fall, åpnet hun sitt innlegg.