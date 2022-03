Stortingspolitikere: Burde kreve politiattest for folk som skal huse flyktninger

Ukrainske flyktninger på hovedbanestasjonen i Berlin. Regjeringen bestemte torsdag at Norge skal hente 5.250 flyktninger over en luftbro og har sagt at inntil 30.000 flyktninger kan komme til Norge. Nå tar flere stortingspolitikere til orde for at dem som åpner hjemmene sine i Norge må ha politiattest.

NTB

Flere politikere i Stortingets justiskomité mener det burde være krav om politiattest for å huse ukrainske flyktninger som kommer til Norge.

Myndighetene har åpnet for at privatpersoner kan huse ukrainske flyktninger, men har ikke lagt opp til noen kontroll av dem som gjør dette. Dette reagerer flere politikere på Stortinget på og mener det burde kreves politiattest.

– En politiattest kan være et av virkemidlene som kan hjelpe i en slik situasjon, sier Andreas Sjalg Unneland i SV til P4.

Han får støtte av Ingunn Foss fra Høyre.

Venstres Ingvild Thorsvik mener risikoen for at ukrainske flyktninger ikke blir behandlet bra, er stor. Hun viser til at det er mange kvinner og barn i en sårbar situasjon som kommer til Norge.

– Det å hindre at folk som kommer hit blir utnyttet på den ene eller andre måten er utrolig viktig, så vi sørger for at de ikke blir påført nye traumer i en allerede vanskelig situasjon, sier Thorsvik.