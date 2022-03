Støre usikker på Putins fredsvilje: – Grunn til å ha en god dose skepsis

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener Russlands militære angrep på sivile i Ukraina gir grunn til tvil om viljen til å finne fredelige løsninger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) frykter at fredssamtalene med Ukraina er et spill for galleriet fra Russlands side.