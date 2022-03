En av fire er misfornøyd med Støres innsats

NTB

I alt 24 prosent mener Jonas Gahr Støre gjør en dårlig jobb som statsminister, viser en VG-måling.

34 prosent av de spurte mener Støre gjør en god jobb, mens 38 prosent svarer at han verken gjør en god eller dårlig jobb. Det er omtrent like mange som i november og i januar, men målingen viser en økende misnøye med statsministeren.

– Det er et dårlig tegn for Støre og for regjeringen, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til VG.

Han peker på strømkrisen og koronapandemien som årsaker til at Ap-Sp-regjeringen har kommet dårlig ut de første fem månedene.

– Tilbakegangen for regjeringen har vært dramatisk i løpet av det første halve året, og større enn for regjeringer man kan sammenligne med bakover i tid, sier Berg.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng viser til at det er høye forventninger til regjeringens og statsministerens arbeid.

– Jeg tror mange kjenner på utrygghet, både på grunn av krigen i Ukraina, prisvekst og ustabile tider. At folk er utålmodige og frustrerte skjønner jeg veldig godt, skriver hun i en epost til avisen.

Målingen er gjennomført av Respons Analyse mellom 9. og 14. mars blant 1.000 spurte.