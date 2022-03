Regjeringen tar 250 millioner fra bistandsbudsjettet til Ukraina-hjelp

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) understreker at 1,75 av 2 milliarder kroner som er satt av til Ukraina-hjelp, kommer i tillegg til dagens bistandsbudsjett. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Den humanitære bistanden til Ukraina skal ikke skal gå på bekostning av andre humanitære kriser og langsiktig utviklingsinnsats, lover utviklingsministeren.

Regjeringen har vedtatt å gi 2 milliarder norske kroner til Ukraina-krisen og vil bruke 250 millioner kroner fra bistandsbudsjettet, skriver Dagens Næringsliv.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) lover at andre humanitære kriser i verden og langsiktig utviklingsinnsats ikke blir skadelidende.

– Derfor foreslår regjeringen at 1,75 milliarder kroner kommer i tillegg til dagens bistandsbudsjett, sier hun.

I et skriftlig svar til Stortinget skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at midlene vil gå til FN, Røde Kors-bevegelsen og de norske humanitære organisasjonene som arbeider i området.

– Vi vil komme tilbake til Stortinget med detaljene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, skriver hun.

KrFs nestleder Dag Inge Ulstein mener de 250 millionene utgjør et uforsvarlig kutt i bistandsmidlene.

– Verdens fattige land skal gjenoppbygges etter en pandemi, og de møter nå en sultkrise og en rekke andre kriser som forsterkes av krigen i Ukraina. Da er det en helt uforsvarlig politikk å kutte i bistanden, sier den tidligere utviklingsministeren.

Både hjelpeorganisasjoner og KrF er bekymrer for at bistandsbudsjettet blir brukt til å dekke kostnadene ved å ta imot ukrainske flyktninger i Norge. Tvinnereim sier at hjelpeorganisasjonene skal få støtten de er forespeilet.