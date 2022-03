Svenskene kutter drivstoffprisen – og gir alle bileiere 1.000 kroner

Mats Brustad - Broom.no

Fortsatt ingen tiltak i Norge.

Bensin- og dieselprisene har aldri vært høyere her til lands. I forrige uke kostet for eksempel 1 liter diesel over 27 kroner i Tromsø.

Det er blant annet Russlands invasjon av Ukraina som har ført til de rekordhøye prisene på drivstoff. Også våre naboer i Sverige merker de økte prisene ­– og nå gjør den svenske regjeringen umiddelbare grep.

Kompensasjon på 1.000 kroner

Allerede i fjor høst ble det bestemt å senke avgiftene på bensin og diesel med 50 øre. Nå følger de opp med nok en reduksjon. Fra og med 1. juni i år reduseres drivstoffavgiften i Sverige med 1,30 kroner per liter.

På toppen av dette foreslår nå den svenske regjeringen en kompensasjon på 1.000 kroner til alle svenske bileiere. De som bor i distriktene får 500 kroner ekstra, altså 1.500 kroner. Summen er per eier, og ikke per bil.

Ingen tiltak i Norge

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) beskriver dagens drivstoffpriser som «enormt høye». Han avviser samtidig overfor TV 2 at han kommer med en kompensasjonsordning for høye drivstoffpriser.

Det må tas andre grep enn kompensasjon for høye drivstoffpriser, framholder han.

– Vi vil se på grep som gjør at det samlede skatte- og avgiftsnivået for de som tjener under 750.000 kroner går ned og ikke opp.