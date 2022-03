NTB

Stortinget endret torsdag helsepersonelloven slik at osteopater, naprapater, manuellterapeuter og paramedisinere får autorisasjon.

Med dette vedtaket får gruppene en beskyttet yrkestittel.

– Dette er et historisk vedtak for vår profesjon. Dette vil styrke pasientsikkerheten og sørge for kvalitet i alt vi gjør. Det vil også være en trygghet for kolleger, samarbeidspartnere og andre innenfor helsetjenesten, sier leder i Norsk Osteopatforbund, Tomas Collin.