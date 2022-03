Utregning: Utenlandskabler kostet hver husstand 2.500 kroner i fjor

Statnett har foretatt beregninger på hvordan utenlandskablene til Tyskland og England påvirket strømprisene i fjor. Les mer Lukk

NTB

Strømeksport via de to utenlandskablene til Tyskland og England medførte 2.500 kroner i økt strømregning for en vanlig husstand i fjor.