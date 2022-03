Tvinnereim snur om bistandsfrys for norske organisasjoner

NTB

Utviklingsministeren gjør om på beslutningen om å ilegge Norad midlertidig stans i alle bistandsutbetalinger. Det gjelder bare multilaterale organisasjoner.

Beslutningen kommer dagen etter at seks norske humanitære organisasjoner sendte brev til statsminister Jonas Gahr Støre for å gi uttrykk for kraftig bekymring over at bistandsutbetalingene skulle legges på is i to uker.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) sendte torsdag ut en tilleggsinstruks for å presisere at bistandsfrysen bare gjelder multilaterale organisasjoner som FN og Verdensbanken, ifølge Bistandsaktuelt. Utbetalingene til de norske organisasjonene går likevel som planlagt.

Tvinnereim vedgår overfor nyhetsnettstedet at hun forstå at den første instruksen skapte frustrasjon og forvirring, men at det var nødvendig for å få oversikt over konsekvensene av Ukraina-krigen.

– Det er god ledelse og ansvarlig økonomisk ledelse å ta en fot i bakken og ikke handle i affekt. Hvordan vi bruker norske bistandsmidler fremover, vil få enorme konsekvenser, sier hun.

Norad forvalter en stor andel av Norges bistandsbudsjett. Flyktninghjelpen, Unicef og Røde Kors, som er til stede i Ukraina og andre konfliktområder, er blant dem som mottar støtte.