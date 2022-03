Huitfeldt om flyforbudssone: – Kan bli en mye større krig

NTB

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fastholdt Norges motstand mot en flyforbudssone i Ukraina da hun torsdag besøkte norske soldater i Litauen.

Samme dag vedtok Litauens folkevalgte enstemmig at de støtter en flyforbudssone.

Det samme gjorde nasjonalforsamlingen i Latvia. Tidligere har folkevalgte i Estland sagt at de ønsker flyforbud.

Norge lar seg imidlertid ikke overbevise av ønsket til de tre baltiske Nato-landene.

– Til sjuende og sist må en flyforbudssone håndheves. Og det er der utfordringen ligger, sier Huitfeldt til NTB i Litauens hovedstad Vilnius.

Også USA avviser



Håndhevningen må skje med militære virkemidler, påpeker Huitfeldt. Og det kan føre til ytterligere opptrapping av Ukraina-konflikten.

– Da vil jo krigen bli mye større enn den er nå.

Det samme er blitt påpekt av USA, som har avvist Ukrainas innstendige bønn om en flyforbudssone som kan hindre russiske flyangrep.

Samtidig som Norge har sluttet seg flyforbud-avvisningen, er flere norske Nato-soldater blitt sendt til Litauen. De fikk torsdag besøk av Huitfeldt.

– Vi skal vise at vi har en troverdig avskrekking og at vi stiller opp for hverandre, understreket hun.

Anniken Huitfeldt fikk torsdag møte de norske soldatene som er stasjonert i Rukla i Litauen. Noe av det de fortalte om, var bekymringen til familiene hjemme i Norge. Les mer Lukk

– Ingen umiddelbar trussel



Den norske styrken i Rukla i Litauen ble utvidet i februar, bare noen dager etter at russiske stridsvogner rullet inn i Ukraina. Huitfeldt beroliget torsdag med at det ikke er noe overhengende krigsfare i Litauen.

– Det er ingen umiddelbar trussel om det. Men det er viktig for oss å vise at Nato-solidariteten gjelder fullt ut, sa hun til NTB i leiren der de norske soldatene er stasjonert.

Mange av soldatene her er unge, og en del har akkurat fullført førstegangstjenesten. I Litauen skal de i praksis bidra til å skremme Russland fra å angripe land i Nato.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt besøker norske NATO-soldater i Rukla leir i Litauen. Fra venstre: Major Stian Stormo - som er øverste sjef for de norske soldatene i leiren - oberst Daniel Andrea fra Tyskland, Mindaugas Petkevicius fra Litauen og Ed Henderson. Les mer Lukk

Bekymrede familier



En av dem som fikk møte Huitfeldt, var 21 år gamle Beate, som kommer fra Setesdal-området.

Hun forteller at de snakket mye om Ukraina da Russland begynte sin invasjon. Mange har fått spørsmål fra familiene hjemme i Norge.

– Vi forteller at det går fint og at det er vanlig hverdag for oss fortsatt, sier Beate til NTB.

Huitfeldt møtte også en ung soldat som går i parallellklassen til utenriksministerens sønn.

Norge har hatt soldater i Litauen siden 2017. Det fleste av de rundt 200 som er der nå, kom til landet i januar.

– Det sikkerhetspolitiske klimaet er blitt endret helt grunnleggende i løpet av perioden de har vært her, fastslår Huitfeldt.