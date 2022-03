Mehl sier kostnaden ved å hente ukrainske flyktninger vil bli i milliardklassen

NTB

Regjeringen vet ikke hva det vil koste å hente ukrainske flyktninger til Norge, men justisminister Emilie Enger Mehl sier beløpet kan bli «i milliardklassen».

Regjeringen kunngjorde torsdag at de henter ut inntil 5.250 flyktninger til Norge.

Det planlegges å hente ut 2.500 personer som har flyktet til Moldova, i tillegg vil Norge tilby 550 plasser til pasienter som trenger sykehusbehandling, samt deres pårørende.

Hva dette vil koste, kan regjeringen foreløpig ikke gå ut med.

– Det er for tidlig å si hva totalkostnaden vil bli, sier Mehl til NTB. Hun viser til både flyktninger som blir hentet av norske myndigheter, og dem som tar seg til Norge på egen hånd.

– Det er ingen tvil om at dette kan bli beløp i milliardklassen, sier Mehl, som sier regjeringen om nødvendig vil gå til Stortinget for å be om økte økonomiske rammer.