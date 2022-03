NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

USA gir en milliard dollar i militær hjelp til Ukraina



USAs president Joe Biden vil kunngjøre en ny pakke på 800 millioner dollar i militærhjelp til Ukraina i dag, opplyser kilder til flere medier. Midlene kommer på toppen av 200 millioner dollar som ble sendt i helga, og dermed vil det totalt være lovet en milliard dollar i bistand den siste uka.

Summen tilsvarer rundt 9 milliarder kroner. Det var Wall Street Journal som først meldte om bistandsmidlene. Ukraina har bedt om jagerfly og at det opprettes en flyforbudssone over landet, men disse ønskene blir angivelig ikke oppfylt.

Pfizer vil gi eldre amerikanere en fjerde vaksinedose

Pfizer og Biontech ber amerikanske helsemyndigheter om autorisasjon for å tilby en andre påfyllingsdose av selskapenes vaksine til folk over 65. Tall fra Israel viser at eldre vil ha nytte av det, mener selskapene.

Den nåværende anbefalingen er to vaksinedoser, etterfulgt av en påfyllingsdose for alle som er tolv år eller eldre. Forslaget er at folk over 65 år blir tilbudt en fjerde dose. Det må vurderes av smittevernetaten CDC og mat- og legemiddeltilsynet FDA.

Meldinger om mislykket nordkoreansk oppskyting

Nord-Korea skjøt opp et uidentifisert prosjektil onsdag, men oppskytingen endte i fiasko, ifølge sørkoreanske myndigheter. Ifølge den sørkoreanske generalstaben skjedde oppskytingen fra hovedstadsområdet rundt klokka 9.30 i dag lokal tid.

Videre heter det at sørkoreansk og amerikansk etterretning analyserer detaljer fra oppskytingen som angivelig feilet, men det gis ikke flere opplysninger. Meldingen kommer mens det er mistanke om at Nord-Korea ønsker å gjøre en testoppskyting av et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) som kan frakte atomvåpen, den mest åpenbare provokasjonen siden 2017.

6.126 nye koronasmittede registrert

Det siste døgnet har FHI registrert 6.126 koronasmittede i Norge. Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 4.091 færre enn samme dag i forrige uke.

Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tre tatt for droneflyging i Oslo

Tre personer er anmeldt for å ha fløyet drone i Skillebekk-området vest i Oslo sentrum. Oslo-politiet meldte om saken noe etter midnatt. Det er ikke kjent hva som var målet med droneflygingen.

De tre blir anmeldt for flere brudd på regelverket for droner, blant annet brudd på flyforbudssonen, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Deilas New York videre til semifinale

New York City fikk hard motstand av Comunicaciones fra Guatemala i den nord- og mellomamerikanske mesterligaen, men tok seg videre.

Kampen i Guatemala i natt norsk tid endte 4-2 til hjemmelaget, som tapte 1-3 i New York. Dermed ble det 5-5 sammenlagt, men Deilas lag tok seg videre på bortemålsregelen.

Ukraina har ødelagt flere russiske helikoptre ved flyplass

Det ukrainske forsvaret har ødelagt flere russiske militærhelikoptre ved den internasjonale flyplassen i Kherson, viser satellittbilder fra Planet Labs. På bilder, som er verifisert av CNN, kan man se store skyer av svart røyk og flere helikoptre som står i brann. Det dreier seg om minst tre helikoptre.

CNN skriver at angrepet er det mest skadelige blant dem som det er kjent at det ukrainske forsvaret har gjennomført mot russiske helikoptre i krigen. Militære kjøretøy i nærheten av flyplassen skal også ha blitt truffet.