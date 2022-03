Oljefondet om investeringer i Russland: – Ikke mulig å starte nå

NTB

Oljefondet er pålagt å selge seg ut av Russland, men dette er ikke mulig å gjøre nå, opplyser Norges Bank i et brev til Finansdepartementet.

– Norges Bank vil i tråd med departementets beslutning selge alle fondets investeringer i Russland. Grunnet stengte markeder og omfattende sanksjoner er det ikke mulig å starte nedsalget nå, skriver Norges Bank i brevet.

De vil komme tilbake til departementet med en anbefaling når markedene fungerer mer normalt.

– Vi vil da også komme med nærmere anbefaling om gjennomføringen av nedsalget basert på gjeldende sanksjoner og fondets interesser for øvrig. Nedsalget vil måtte foregå over tid, heter det videre.

Norge frøs i februar investeringene til oljefondet i Russland som en reaksjon etter president Vladimir Putins invasjon av Ukraina.

28. februar ba Finansdepartementet om at Norges Bank kommer med en plan for å selge seg ut av Russland. Fristen for dette var tirsdag, men Norges Bank har altså bedt om mer tid.

Til brevet er et vedlegg som er unntatt offentligheten. Dette inneholder blant annet «forslag til enkelte justeringer av mandatet for forvaltningen for å reflektere at Russland skal ut av fondets investeringsunivers», heter det.

Ved utgangen av 2021 var verdien av fondets aksjeinvesteringer i Russland om lag 27 milliarder kroner, opplyser Norges Bank.