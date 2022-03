NHO misfornøyd med regjeringens sanksjonsarbeid

NTB

UD opplyser at det trenger mellom to og tre uker på å innføre EU-sanksjonene mot Russland i norsk rett, ifølge NHO – som synes det tar for lang tid.