Pokémon-handel endte med knivstikking i Sarpsborg

NTB

En mann i 20-årene skal ha stukket en mann i 30-årene med på Kurland i Sarpsborg kommune. Bakgrunnen var forsøk på tyveri av dyre Pokémon-kort.

Selgeren av kortene var en mann i 30-årene fra Sarpsborg, mens kjøperen var en mann i 20-årene fra Romerike, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

– Det som har hendt, er at to parter har avtalt via Finn å møtes på stedet for å selge og kjøpe noen Pokémon-kort, noen svært verdifulle sådan. I den forbindelse har kjøperen tatt kortene og forsøkt å løpe fra stedet, opplyser operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt.

I et basketak der mannen i 20-årene trakk kniv, fikk den andre mannen skader i hånden.

Politiet ble varslet om saken klokka 20.45 mandag kveld.