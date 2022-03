Treningssenter tapte coronasøksmål

Borgarting lagmannsrett har gitt staten medhold etter at et treningssenter gikk til søksmål fordi det måtte stenge under coronapandemien.

NTB

Staten er i Borgarting lagmannsrett frikjent etter at et treningssenter i Oslo gikk til søksmål etter at de ble pålagt å holde stengt under coronapandemien.