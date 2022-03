TV 2-program bytter navn på grunn av krigen i Ukraina

«Kompani Lauritzen»:

NTB

Det planlagte TV 2-programmet «Tropp Z» med Dag Otto Lauritzen bytter navn på grunn av hvordan bokstaven Z brukes i russisk propaganda.

Bokstaven «Z» har blitt et symbol på at man støtter Russlands krigføring og invasjon av Ukraina. TV 2 bekrefter overfor Agderposten at programmet skulle hete «Tropp Z», og at det skal bytte navn.

Det er foreløpig ikke klart hva det nye navnet blir. Det opprinnelige navnet skulle spille på generasjon Z.

Lauritzen ønsker ikke å uttale seg om saken og henviser til TV 2 for mer informasjon. Tidligere har han uttalt at programmet er for unge voksne i alderen 20–30.

– Vi har fått inn flere tusen søknader fra folk som ikke har klart å finne en retning i livet, og som trenger et puff bak. Det vil vi hjelpe dem med. Selvfølgelig blir det hardt og tøft, men vi vet at de fleste vil komme sterke ut av det og kjenne på en forandring i livet, sa han til Dagbladet.