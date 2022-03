Parkeringshus og tunneler kan bli nye tilfluktsrom

NTB

Kun halvparten av Norges innbyggere får plass i dagens tilfluktsrom. DSB skal nå tenke kreativt for å få plass til resten.

Overfor NRK nevner Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tunneler, undergrunnsbaner, parkeringshus eller kjøpesentre som eksempler på mulige «trygge oppholdssteder».

– Vi kaller det trygge oppholdssteder. Det er ikke nødvendigvis bare i fjellet som tilfluktsrom er i dag, men det kan godt være i bygninger med veldig tykke vegger, som mange bygninger har, sier DSB-direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæter.

Ifølge DSB vil det koste et milliardbeløp å ruste opp dagens tilfluktsrom. I dag har landet om lag 20.000 slike rom, men noen av dem er i dårlig stand.

Direktoratets forprosjekt med å se på alternative løsninger skal være ferdig innen året er omme.

– Dette er svære greier. Det er mange ting vi skal se på her. Så skal vi jobbe med dette i 2023. Det fine nå er at interessen er veldig til stede, at kommunene viser interesse for dette, det er viktig, sier Aarsæter til rikskringkasteren.