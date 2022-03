Asbestfunn i Bergen tinghus – deler av bygget stengt

NTB

Deler av Bergen tinghus er stengt etter at et firma som tok støvprøver, fant asbest i flere av rommene.

Ifølge Bergens Tidende er hele sjuende etasje stengt av. I tillegg er flere rom i kjelleren, stort sett tekniske rom, avstengt.

Direktør Anette Johansen i Hordaland tingrett sier til avisen at de vil organisere en helseundersøkelse for ansatte, slik at de har dokumentasjon hvis de senere skulle bli syke.

– Jeg er jo bekymret for om noen har vært eksponert i et slikt omfang at de får kreft. Jeg håper inderlig ikke det. Sammen med eksperter må vi kartlegge hvem som egentlig har vært eksponert for dette støvet, sier hun.

Det er i dag 93 stillinger i tingretten. Det er foreløpig usikkert hvor mange det vil bli aktuelt å sende til helsesjekk.

Asbestfunnet får ikke betydning for pågående straffesaker og liten innvirkning på sivile saker. Når det gjelder dødsfallsaker kan de få noe lengre saksbehandling.