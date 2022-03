E6 i Snåsa stengt i flere dager etter steinraset søndag

NTB

En geolog har undersøkt steinraset som gikk over E6 ved Snåsavatnet i Trøndelag søndag kveld. Veien kan tidligst åpne onsdag ettermiddag, ifølge politiet.

I 7-tiden mandag opplyste politiet på Twitter at Vegtrafikksentralen har overtatt ansvaret for steinraset, som gikk sent søndag kveld. En geolog undersøkte raset mandag.

– E6 åpner kanskje onsdag 16. mars på ettermiddagen, skriver politiet på Twitter i 13-tiden mandag.

Ifølge Vegtrafikksentralen midt er E6 stengt mellom Langnes og Oldervika, og anbefalt omkjøring er fylkesvei 763.

– Redningshelikopteret har søkt i raset og Snåsavatnet uten funn. Ikke noe tyder på at mennesker eller biler kan være tatt av raset, meldte operasjonssentralen mandag formiddag.