Brannvesenet strevde med å slukke bråtebrann i Sandnes

NTB

Brannvesenet slet lenge med å slukke en bråtebrann ved Seldalsvatnet i Sandnes i Rogaland lørdag. En mann blir anmeldt etter hendelsen.

– Det er en bonde som har startet en brann som nå er ute av kontroll. Det er uforsvarlig å brenne, og derfor blir det en politisak og han vil bli anmeldt, sier vakthavende brannsjef Tom Meyer til Stavanger Aftenblad.

Det var klokka 11.44 lørdag at Sørvest politidistrikt kunne melde at en bråtebrann hadde oppstått i Sandnes. Vind førte til at brannvesenet slet lenge med å slukke brannen.

På et tidspunkt var politiet bekymret for at den kunne spre seg til bebyggelse i Søredalen. Det skjedde aldri. Klokken 14 meldte brannvesenet at de hadde kontroll.