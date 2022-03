Stor narkotikasak begjært utsatt – forsvarerne mener det er brukt ulovlige bevis

NTB

Tre menn skal onsdag møte i Oslo tingrett, tiltalt for innførsel av store mengder narkotika. Forsvaret mener bevisene er ulovlig innhentet og vil ha utsettelse.

De tre mennene i 40-årene er blant annet tiltalt for å, som ledd i aktivitetene til en organisert, kriminell gruppe, ulovlig ha innført en «meget betydelig mengde» narkotika, ifølge tiltalebeslutningen.

Alle mennene er tiltalt for å ha innført til sammen 81 kilo amfetamin, 2 kilo metamfetamin, 8 kilo kokain, 30 kilo MDMA, 15,5 kilo hasj, 4 kilo marihuana, 40.000 ecstasytabletter og 230 liter GBL fra Nederland til Sverige og Norge den 10. april 2020.

Saken skal starte i tingretten 16. mars, og rettsbehandlingen er ment å vare til 6. mai. Forsvarerne i saken mener imidlertid at den bør utsettes.

Mener bevisene er ulovlig ervervet

– Saken er begjært utsatt fordi hovedforhandlingen vil benytte bevis vi mener er ulovlig ervervet, skriver advokat Morten Furuholmen, en av forsvarerne i saken, i en sms til NTB fredag.

Forsvaret har verken fått medhold i tingretten eller lagmannsretten for begjæringen om utsettelse, men fredag anket forsvarerne utsettelsesbegjæringen til Høyesteretts ankeutvalg. Advokat Øystein Storrvik håper utvalget rekker å vurdere begjæringen før saken er ment å starte på onsdag.

Bevisene det strides om, gjelder materiale fra den krypterte samtaletjenesten EncroChat, som norsk politi har fått overlevert fra fransk politi, forteller statsadvokat Frederik G. Ranke.

– Den informasjonen har resultert i flere politietterforskninger i Norge, og bevisavskjæringsspørsmålet i en parallell sak skal prøves for Høyesterett, sier Ranke til NTB.

Parallell sak skal opp i Høyesterett

– Det som har skjedd er at politiet har mottatt data, og gjennomgangen har da vist at det har vært innført narkotika til Norge. Det har resultert i en alvorlig tiltale i denne saken, sier Ranke.

De tiltalte ble altså ikke «tatt på fersk gjerning»: Som følge av en skjult etterforskning ble de pågrepet i oktober 2020 mens innførselen de i denne saken er tiltalt for, skjedde hovedsakelig i april samme år.

Høyesterett skal i juni vurdere rettsanvendelsen i en annen sak hvor EncroChat-beviser er blitt brukt, og avgjørelsen der vil igjen avgjøre om bevisene i andre, lignende saker er gyldige i norsk rett. Det mener Ranke at de er.

– Vi mener metoden som er brukt i Frankrike, også ville vært lov i Norge og er i tråd med straffeprosesslovens paragraf om dataavlesning. Dette er uansett lovlig innhentet bevis i Frankrike, og det er bevis som kan føres i Norge, sier statsadvokaten.

– Farse og rettsskandale

Ranke påpeker at tingretten forrige fredag avgjorde at beviset kan føres. Bevisavskjæringen er anket videre til lagmannsretten, som ennå ikke har tatt stilling til anvendelsen av bevisene, men som altså har avvist utsettelsesbegjæringen.

En annen av forsvarerne i saken, advokat Øyvind Bratlien, reagerer kraftig på at saken ikke blir utsatt.

– Tingrett og lagmannsrett har nektet å utsette, hvilket strider mot all sunn fornuft, forsvarsetiske regler, vanlig straffeprosess og menneskerettighetene, sier Bratlien til NTB.

– For å illustrere hvor håpløst dette er, kan jeg for første gang som forsvarer ikke svare på hvordan klienten stiller seg til skyldspørsmålet. Dersom saken går, vil det være en farse og en rettsskandale, sier han.

«Umulig situasjon»

Advokat Storrvik forteller til NTB at de andre sakene de har oversikt over, som også bygger på beviser hentet inn gjennom EncroChat, er blitt utsatt fram til Høyesterett har vurdert om bevisene kan føres i norsk rett. Han mener det er en «umulig situasjon» for både forsvarere og klienter at de ikke vet om bevisene de skal forsvare seg mot i mars, kan ha blitt ugyldige beviser i juni.

– For min klient i saken kan en i prinsippet si at hovedtiltalen bygger utelukkende på EncroChat. Jeg mener det støter an mot grunnleggende rettigheter for rettferdig rettergang å måtte forholde seg til beviser som ennå ikke er avklart om kan brukes i norsk rett, sier Storrvik.

Statsadvokat Ranke bekrefter at andre saker er utsatt, men ønsker ikke å ytterligere kommentere dette.

De tre tiltalte, som foreløpig må forberede seg på å møte i tingretten onsdag, er også tiltalt for flere tilfeller av overførsel av narkotika til øvrige personer. Den ene tiltalte skal også ha forsøkt å innføre narkotika 1. mai 2020, men de totalt 50 kiloene med hasj og marihuana ble beslaglagt av politiet i Strømstad natt til 2. mai. En annen av de tiltalte skal også ha brutt to punkter i Vegtrafikkloven.