SJ planlegger direktetog mellom Trondheim og Stockholm

NTB

Når elektrifiseringen av Meråkerbanen er ferdig i 2025 planlegger det svenske togselskapet SJ å kjøre direktetog fra Trondheim til Stockholm.

Fra svensk side har det vært jobbet med planer om direktetog Trondheim-Stockholm i mange år. Det har ikke vært mulig å få til blant annet på grunn av tilstanden på Meråkerbanen på norsk side av grensen.

Meråkerbanen går fra Hell stasjon, gjennom Meråker kommune og over grensen til Storlien i Sverige.

– Dette er spennende for hele Trøndelag. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å overbevise Jernbanedirektoratet slik at vi får lov til å opprette dette tilbudet, sier administrerende direktør Rikke Lind i SJ Norge til Adresseavisen.

Det var den svenske avisen Dagens Nyheter som nå først fikk bekreftet SJs togplaner etter at elektrifiseringen av Meråkerbanen er klar.

– Kan vi skape en togrute mellom Stockholm og Trondheim, er det kanskje den største gevinsten med elektrifiseringsarbeidet som pågår i Norge. Det er også årsaken til at vi håper å kunne starte opp med direktetog både på dag og natt på strekningen når arbeidet er ferdig, sier Jan Kyrk fra SJ til avisen.

Kyrk sier det foreløpig er uklart hvor lang reisetiden vil bli.