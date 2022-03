NHO-sjefen tror krigen i Ukraina setter fart på det grønne skiftet i Norge

NTB

Det grønne skiftet i Norge vil skje raskere som følge av Russlands invasjon av og krigføring i Ukraina, mener NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Jeg tror ikke alle har tatt innover seg at vi kommer til å se en helt annen energisituasjon i Europa. Vi kommer til å se fortgang i fornybar, at norsk gass er viktig, og havvindsatsinger. Det ene er det sikkerhetspolitiske, det andre er det næringspolitiske. Vi kommer til å se en helt annen situasjon. Norge med sine fortrinn, med sine naturressurser, er jo som skapt for å være en del av det, sier Almlid til Stavanger Aftenblad.

Han peker blant annet på produksjon av såkalt blått hydrogen, der hydrogen framstilles fra naturgass, men der man fanger og lagrer det meste av CO2-en som frigjøres i produksjon.

– Jeg mener vi kan holde liv i norsk naturgass i sikkert 100 til 150 år til

I tillegg nevner han batteriproduksjon, havvind og karbonfangst- og lagring (CCS).

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) spår at det vil være behov for norsk gass i 100–150 år til. Han sier at det er helt avgjørende for Europa at naturgassen får en framtid gjennom blått hydrogen.

– Vi må ha hydrogen som energibærer. Det er en illusjon å tro at grønt hydrogen og grønt ammoniakk er tilstrekkelig – fordi det er så dyrt. Jeg mener vi kan holde liv i norsk naturgass i sikkert 100 til 150 år til om vi omdanner det til hydrogen. Det går rett inn i «utvikle, ikke avvikle», sier han.