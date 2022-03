19-åring tiltalt for drapsforsøk på medfange mens han satt i varetekt for et annet drapsforsøk

NTB

I februar i fjor skal en 19 år gammel mann ha skutt en mann på Bjølsen i Oslo. Nå er han tiltalt for et drapsforsøk han skal ha begått i Oslo fengsel.

Mannen ble i september i fjor tiltalt for drapsforsøk etter at han i februar samme år skal ha skutt en annen mann i Ålesundgata på Bjølsen i Oslo.

Skuddet gikk gjennom mannens skulder, men han overlevde fordi det ikke traff vitale organer, og fordi han raskt fikk helsehjelp. Den unge mannen som politiet mener avfyrte skuddet, ble pågrepet på Torshov kort tid etter.

Nå er 19-åringen tiltalt for et nytt drapsforsøk som skal ha skjedd i Oslo fengsel i august i fjor. Ifølge tiltalen slo den unge mannen en mann i bakhodet med en metallstang slik at mannen ble påført brudd i hodeskallen.

– Hendelsen skjedde i et fellesareal som flere av de innsatte har tilgang til. Begge er innsatte i fengselet, men av personvernhensyn vil jeg ikke gå ut med hvorfor de sitter i fengsel, sa politiadvokat Hilde Strand til NTB dagen etter hendelsen.

Avisa Oslo skrev i forbindelse med at tiltalen for drapsforsøket på Bjølsen at den unge mannen i fjor sommer ble dømt i tingretten til tre år og tre måneders fengsel i forbindelse med et annet drapsforsøk i 2020.

I den nye tiltalen varsler statsadvokat Sturla Henriksbø at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om forvaring når saken går i Oslo tingrett fra 29. mars til 6. april.