Eksperter spår bensinpriser på over 40 kroner til sommeren

Ekspertene spår at prissjokket på drivstoff bare er begynnelsen. Til sommeren kan prisen komme over 40 kroner. Foto: Berit Roald / NTB

De skyhøye drivstoffprisene vi har sett så langt i vår, er ingenting mot hva vi har i vente, ifølge ekspertene. Dette er bare begynnelsen på prissjokket.

– I verste fall kan vi risikere 40 kroner literen til sommeren, melder Per Magnus Nysveen, sjefanalytiker i Rystad Energi til NRK.

Også regionsjef i Norges Lastebileierforbund, Reidar Retterholt sier til kanalen at han tror vi kan få drivstoffpriser mellom 30-40 kroner. Til Aftenposten spådde professor Øystein Foros ved Norges handelshøyskole priser på over 30 kroner. Ekspertene er enige i at prisøkningen ikke kommer til å stoppe, så lenge krigen i Ukraina pågår.

– De høye olje- og gassprisene kommer nok til å vare en stund til. Det er ikke utenkelig at vi ser drivstoffpriser som er høyere enn de 24 kronene vi har i dag. Jeg tror ikke toppen er nådd, sier sjefsøkonom Nerja Macic i Prognosesenteret til TV 2.

Bensin- og dieselprisene har flere steder passert 25 kroner literen. I Tromsø har den også passert 27 kroner.

Frykter konkursras

Dieselprisene i Norge har steget med 43,3 prosent siden 1. desember. Det gjør livet vanskelig for godstransportører, og nå frykter NHO mange konkurser.

– Vi ber nå myndighetene (finansministeren og samferdselsministeren) om strakstiltak for å bøte på situasjonen og drøfte situasjonen for bransjen, skriver administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport i en pressemelding.

I tillegg rammes transportbransjen også av høye strømpriser for togene og økt lønnsnivå i land som Polen og de baltiske landene. Der har norske transportselskaper ofte rekruttert sjåfører tidligere.

Krever at avgifter fjernes

Torsdag foreslo Fremskrittspartiet å fjerne alle avgifter på bensin og diesel. De ba regjeringen vurdere å fjerne moms på drivstoff dersom prisutviklingen fortsetter.

– Det flommer inn penger for staten, og mange er provoserte over at vi produserer olje i bøtter og spann og tjener store beløp, mens folk blir flådd ved pumpene, sa Frp-leder Sylvi Listhaug til NRK.

Også NAF har krevd avgiftskutt for å hjelpe på den ekstreme bensin- og dieselprisen.

– Denne utviklingen kan ikke fortsette. Vi er ekstra bekymret for at økte drivstoffutgifter kommer på toppen av økte strømpriser og en generell prisvekst ellers i samfunnet, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF i en pressemelding.

Vedum lover å ta grep

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har varslet at regjeringen vil se på tiltak for å lette på «vanlige folks» utgifter til drivstoff.

– Hvis vi ser dette fortsetter så må vi ta grep, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

– Vi kan ikke ha sånne priser over tid, det blir altfor ekstremt for folk, det er det ikke noe tvil om. Akkurat nå så er det veldig mye som skjer. Det er klart at hvis dette blir et nivå som vil vare, så er det altfor dyrt for folk, sier Vedum til P4.

– Hvis vi ser dette fortsetter så må vi ta grep, sier finansministeren.

Prisene på bensin og diesel steg med henholdsvis 6,0 og 5,9 prosent fra januar til februar, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).