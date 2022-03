NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 11. mars.

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) får overlevert ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022–2025. Tiltaksplanen er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og åtte storbykommuner. Overrekkelsen finner sted klokka 13.

To år siden WHO erklærte pandemi

Fredag markeres toårsdagen for da Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte koronaviruset som en pandemi. Dagen etter, 12. mars, registrerte Norge sitt første koronadødsfall og stengte ned for første gang.

Verdenscup i Falun og VM i skiflyging

Verdenscupen i langrenn fortsetter i Falun i Sverige med sprint klassisk for kvinner og menn. Kvalifiseringen starter klokka 9.45. Utslagsrundene vil gå fra klokka 12.15. Klokka 16.30 starter også første omgang i første dag av VM i skyflyging i Vikersund. Det skal hoppes individuell konkurranse over fire omganger i 240-metersbakken i Vikersund fredag og lørdag, mens lagkonkurransen går søndag. Alle de norske gikk trygt videre fra kvalifiseringen.

Spansk 1. divisjon i fotball

Den 28. serierunden i den spanske 1. divisjonen sparkes i gang. Atlético Madrid, som ligger på 4. plass, møter nedrykkstruede Cádiz i den spanske hovedstaden. Kampen sparkes i gang klokka 21.