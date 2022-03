Presseforbundet advarer mot å stenge russiske nettsteder

NTB

EU har blokkert de russiske nettstedene Russia Today og Sputnik. Nå advarer Norsk Presseforbund mot å gjøre det samme i Norge.

Sist uke vedtok formannskapet i EU å blokkere to russiske mediehus fra å bli kringkastet i medlemslandene. Sensuren rammer Russia Today og Sputnik, to engelskspråklige mediehus som ifølge EU inngår i Russlands propagandaapparat for å spre usannheter og falske nyheter om krigen i Ukraina.

Fredag er de to nettavisene fortsatt åpne for brukere i Norge, men ifølge Klassekampen vil regjeringen vurdere om Norge skal gå til lignende tiltak som EU.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund sier kampen mot falske nyheter er viktig, men advarer likevel.

– Fra et ytringsfrihetsperspektiv er dette en veldig uheldig vei å gå, sier hun til Klassekampen.

Tirsdag var Floberghagen og representanter for Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening i møte med Kulturdepartementets embetsverk for å legge fram sine bekymringer.

– Etter det jeg forstår vil avgjørelsen bli tatt av utenriksministeren og kulturministeren i fellesskap. Vi fikk inntrykk av at en avgjørelse er nær forestående, sier Floberghagen.

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltok på et møte i regi av Oslo Redaktørforening mandag ble han spurt om EUs sanksjoner mot Sputnik og Russia Today. Støre svarte blant annet «at det er naturlig at Norge slutter seg til det».

Verken Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet eller Statsministerens kontor har svart på Klassekampens spørsmål om saken.